"الهلباوي": 330 مليون جنيه من برنامج تنمية الصعيد لاستكمال مشروعات الصرف الصحي بقنا

صرح الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، بأن البرنامج سيضخ بمقتضي الاتفاقية الإطارية الموقعة بين كلا من محافظة قنا والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أكثر من 330 مليون جنيه لاستكمال مشروعي صرف صحي متكامل بقفط ونقادة سيستفيد منهما نحو 250 ألف مواطن، وسيرفع من معدلات التغطية بخدمات الصرف الصحي على مستوى المدن والقرى.





وأشار "الهلباوي"، إلى أن المشروع سيستكمل بكافة مراحله في أقل من 15 شهرا.





وأضاف أن مشروعي الصرف الصحي لمركزي قفط ونقادة، كانا قد توقفا منذ فترة طويلة تخطت الخمس سنوات، وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروعين بالأسعار الحالية قرابة المليار جنيه.





وكان اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، قد وقع الاتفاقية الإطارية ممثلا عن المحافظة، بينما وقع من جانب الهيئة المهندس السيد العشري رئيس مجلس الإدارة، وذلك في حضور ممثلين لوزارة التنمية المحلية ومكتب تنسيق البرنامج، وقد تضمنت الاتفاقية كافة الإلتزامات والحقوق للطرفين.



