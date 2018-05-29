سعر الدولار في البنوك اليوم 29-5-2018 والعملة الأمريكية ترتفع
الثلاثاء 29/مايو/2018 - 10:01 ص
استقر سعر الدولار أمام الجنيه فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل في بنكي الأهلي ومصر سعر 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.
وفى بنك القاهرة سعر 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع.
وواصل الدولار استقراره في بنوك التجاري الدولي والإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.
وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنوك البركة وكريدي أجريكول وأبو ظبي الإسلامي وقناة السويس، عند 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع.
وفى بنك القاهرة سعر 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع.
وواصل الدولار استقراره في بنوك التجاري الدولي والإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.
وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنوك البركة وكريدي أجريكول وأبو ظبي الإسلامي وقناة السويس، عند 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع.
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