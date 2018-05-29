الاكسبريس تسلط الضوء على علاج محمد صلاح

يواصل الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، مرحلة العلاج للتعافي من الإصابة التي تعرض لها أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.





ذكرت صحيفة الاكسبريس الإنجليزية، أن محمد صلاح قرر السفر إلي إسبانيا، لخوض مرحلة العلاج أملاً في التعافي بشكل سريع للمشاركة في كأس العالم.





واشارت الصحيفة، أن الاتحاد المصري لكرة القدم، أكد على أن محمد صلاح بدأ مرحلة العلاج من يوم الأحد الماضي وهو في حالة معنوية عالية ومصمم على العودة بسرعة إلي الملعب.





وأكدت الصحيفة، على أن مسئولو الاتحاد المصري سيزورون محمد صلاح يوم الأربعاء المقبل في إسبانيا، للاطمئنان على حجم إصابته.



