بدء التشغيل التجريبي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي (صور)





احتفل مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في جدة، بمغادرة أول رحلة لطائرة تابعة للخطوط السعودية للمطار عبر "الصالة رقم 1" متجهة إلى محافظة القريات، وذلك عند الساعة 5:15 من فجر اليوم الثلاثاء.





ووثقت صور احتفال إدارة ومسؤولي مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، بوداع ركاب طائرة الخطوط السعودية المغادرة في إلى محافظة القريات، إيذانا ببدء التشغيل التجريبي للمطار.





وكان وزير النقل نبيل العامودي قد صرح مؤخراً، أن مشروع مطار الملك عبد العزيز الجديد أكبر بـ5 مرات، وبطاقة استيعابية لـ50 مليون مسافر سنوياً، وستبدأ المرحلة الأولى من التشغيل في شهر مايو الجاري



