مفاجآت.. نص البيان رقم 23 للقوات المسلحة حول "سيناء 2018"

استكمالًا لمسيرة الشرف والتضحية خلال شهر رمضان المعظم وفى ذكرى العاشر من رمضان يواصل حماة الوطن استكمال المهام المخططة لتدمير الأوكار والبؤر الإرهابية وتطهير شمال ووسط سيناء وتعزيز قدرات التأمين الشامل على امتداد الحدود البرية والساحلية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.





وقد أسفرت العمليات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية على مدار الأيام الماضية عن النتائج الآتية:





- قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير عربتان محملتان بكميات من الأسلحة والذخائر بعد توافر معلومات استخباراتية تفيد بمحاولة اختراقها للحدود الاستراتيجية الغربية.





- القضاء على عدد (8) فرد تكفيرى خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات أثناء عمليات التمشيط والمداهمة وضبط عدد من الاسلحة والذخائر بوسط وشمال سيناء.





-القبض على عدد (64) فرد من المطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.





- ضبط كميات من الذخائر والملابس العسكرية والمبالغ المالية وأجهزه اتصال لاسلكية وجهاز لاب توب وكاميرا تصوير وجراكن تحتوى على مواد متفجره بوسط سيناء.





- ضبط وتدمير عدد (20 ) عربة أنواع وعدد (79 ) دراجة نارية بدون لوحات معدنية.





- قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفكيك وتفجير عدد (15) عبوة ناسفة تم زراعتها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف قواتنا بمناطق العمليات.





- تدمير عدد ( 80) وكر عثر بداخلهم على عدد من العبوات الناسفة والذخائر ومواد الإعاشة وبعض الكتب التى تدعو الى الفكر التكفيرى وضبط(11) كجم من المواد المخدرة بوسط وشمال سيناء.





- اكتشاف وتدمير عدد من مزارع النباتات المخدرة.





كما استمرت عناصر القوات الخاصة البحرية فى أعمال التمشيط وتضييق الحصار بطول الساحل ومنع العناصر الإرهابية من التسلل وتشديد إجراءات التامين والحراسة.





واستمرارًا لتلبية المطالب والاحتياجات التموينية لأهالى شمال ووسط سيناء وخاصة فى شهر رمضان المعظم تواصل القوات المسلحة دفع القوافل الغذائية وتوزيع كميات كبيرة من الحصص التموينية لإمداد المواطنين بكافة السلع والمواد الغذائية والاحتياجات المعيشية.









وعلى الاتجاه الاستراتيجى الغربى تم اكتشاف مخزن تحت الارض مغطى بالرمال فى المنطقة الصحراوية جنوب مطروح عثر بداخلة على (544) مسدس (9) مم و (3) بندقية أليه وقناصه وعدد(3) بندقيه خرطوش وكميات من الذخائر كما تمكنت قوات حرس الحدود من إلقاء القبض على (578) فرد فى محاوله للهجرة غير الشرعية عبر الحدود الغربية، بالإضافة إلى القبض على عدد (27) فرد يحملون جنسيات مختلفة فى محاوله للتسلل عبر الحدود الغربية، وفى منطقة السلوم تم ضبط بندقية قناصة بالإضافة إلى (15) خزنة، (430) طلقة مختلفة الأعيرة، بالإضافة إلى ضبط (400000) قرص مخدر، و (615) كجم لجوهر الحشيش المخدر.





كما تمكنت عناصر حرس الحدود بمنطقة الواحات من ضبط عدد (2) عربه دفع رباعى بدون لوحات معدنيه مخزنين داخل الكثبان الرملية ، و ضبط عدد (5) جوال بداخلهم عدد (225000) قرص مخدر.





ونجحت عناصر حرس حدود الجيشين الثانى والثالث فى ضبط عربة بها عدد (31) لفافة لنبات البانجو المخدر بإجمالى وزن (15.500) كجم بمنطقة القنطرة شرق، وضبط عربة بها (13) لفافة لنبات البانجو المخدر بإجمالى وزن (8) كجم، وضبط عربة نقل و بها عدد (10) لفافة لنبات البانجو المخدر بإجمالى وزن (13) كجم بالسويس.





ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات تم استشهاد عدد (2) مجند وإصابة ضابط و (3)مجندين أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.





ويواصل مقاتلو القوات المسلحة والشرطة أعمال التأمين وتطهير ترابنا الوطنى المقدس على كافة الاتجاهات الاستراتيجية بعزيمة وروح قتالية عالية فى حماية الوطن وشعبه العظيم.



