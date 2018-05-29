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باريس سان جيرمان يستعد لتقديم عرض خيالي لـ"رونالدو"

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 08:41 ص
باريس سان جيرمان يستعد لتقديم عرض خيالي لـرونالدو
رونالدو
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وكالات
 

يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للانقضاض على نجم فريق ريال مدريد الإسباني، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الميركاتو الصيفي.

 

وذكر موقع Le10 Sport، أن باريس سان جيرمان أصبح موقفه قوي للغاية في صفقة التعاقد مع كريستيانو رونالدو، خاصة بعد تلمحه بالرحيل عن ريال مدريد.

 

وأشار الموقع إلى أن إدارة سان جيرمان تستعد لتقديم عرضاً بقيمة 250 مليون يورو لإدارة "الملكي" للتعاقد مع رونالدو بالموسم الجديد.

 

وكان كريستيانو خرج في تصريحات مثيرة عقب تتويج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، ملمحاً فيها برغبته في الرحيل عن "الميرنجي".

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