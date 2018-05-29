مصرع أكثر من 30 شخصًا بسبب عواصف رعدية في الهند

لقي ما لا يقل عن 33 شخصًا مصرعهم في الهند، يوم أمس الاثنين، نتيجة للعواصف الرعدية التي ضربت عدة ولايات وترافقت مع أمطار غزيرة ورياح قوية.

وقالت صحيفة "إنديا توداي"، إن العواصف الرعدية تسببت بمقتل تسعة أشخاص في ولاية أوتار براديش، و 12 شخصًا في ولاية جهارخاند، و 12 شخصًا في ولاية بيهار في شرق البلاد.

وذكرت وسائل الإعلام الهندية، أن سوء الأحوال الجوية تسبب كذلك بإصابة 28 شخصا وألحق الكثير من الأضرار المادية.

وتشهد الهند التي تعتبر من أكبر دول آسيا، الكثير من الحوادث الطبيعية بشكل دوري وتسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى.