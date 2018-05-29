جيش الاحتلال يعلن اعتراض 25 قذيفة هاون من غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، اعترض 25 قذيفة هاون أطلقتها حركة "حماس" من قطاع غزة تجاه إسرائيل.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تعليقا على القصف الذي طال قطاع غزة صباح اليوم: "تم رصد إطلاق 25 قذيفة هاون من داخل القطاع الى عدة مناطق في إسرائيل. وتم اعتراض معظم القذائف من قبل منظومة القبة الحديدة".

وأشار أدرعي إلى أن "صافرات الإنذار دوت في مستوطنات سديروت والمجلس الإقليمي أشكول، إزاء رصد إطلاق نيران رشاشات من قطاع غزة عليها".

وتابع: "في هذه المرحلة لا توجد أي تعليمات استثنائية للسكان في المنطقة، ولكن يجب مواصلة الانصياع إلى تعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن صاروخين على الأقل تمكنا من الإفلات من القبة الحديدية وسقطا في مستوطنات في محيط غزة، في حين دعا الجيش الإسرائيلي المستوطنيين في المحيط لعدم الخروج من الملاجئ.

واستهدف الطيران الإسرائيلي بأكثر من عشرة صواريخ عدة مواقع تابعة لحركة "حماس" في حي الزيتون والشجاعية داخل قطاع غزة، ردا على الصواريخ المطلقة تجاه إسرائيل من داخل القطاع.