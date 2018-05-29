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طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن عدة غارات جوية على مناطق متفرقة بغزة

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 08:30 ص
طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن عدة غارات جوية على مناطق متفرقة بغزة
طيران الاحتلال الإسرائيلي
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وكالات
 

شن الطيران الحربى الإسرائيلى عدة غارات جوية على مناطق متفرقة بمدينة غزة صباح اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

 

 وأكد مراسلنا أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت أكثر من عشر صواريخ صوب مواقع للمقاومة بحيى الزيتون والشجاعية بغزة.

 

وطالب الجيش الإسرائيلى سكان المستوطنات الجنوبية  بالدخول إلى الملاجئ، وأعلن الجيش الإسرائيىي إن نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ أسقط وابلا من الصواريخ أطلق من قطاع غزة اليوم الثلاثاء.

 

ولم يعط الجيش تفاصيل أخرى.

 

وكانت صافرات الإنذار قد دوت في جنوب إسرائيل فى وقت سابق لتنبيه السكان إلى ضرورة الذهاب إلى المخابئ.

 

وأعلنت اسرائيل أن عدة صواريخ انطلقت من قطاع غزة صوب المستوطنات المحيطة بقطاع غزة

 

ولم تعلن أى جهة فلسطينية مسؤوليتها عن انطلاق الصواريخ.

 

المزيد عن: مناطق متفرقة غزة غارات جوية غارات طيران الاحتلال الإسرائيلي اسرائيل
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