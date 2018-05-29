المصري للقطبين: إذا أردتم التعاقد مع حمدي عليكم أن تدفعوا 40 مليون

قال الاعلامي إسلام الشاطر، إن سمير حلبية، رئيس النادي المصري، أعلن أمس، إن محمد حمدي، ظهير أيسر الفريق الأول للفريق البورسعيدي، ما زال على قوة الفريق.

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الاثنين، أن رئيس نادي المصري حدد مبلغ 40 مليون جنيه مقابل بيع اللاعب محمد حمدي، سوء الاهلي أو الزمالك، قائلا: " أي نادٍ سيسدد هذا المبلغ، مبروك عليه محمد حمدي".

ومن ناحية أخرى أشار" الشاطر" إلى أن حسام حسن المدير الفني للمصري طلب التعاقد مع 5 لاعبين، ولجنة التعاقدات نجحت في ضم اثنين منهم حتى الآن، وهما: توريك جبرين ولاعب آخر، ونتفاوض مع الثلاثي المتبقي.

وأوضح "الشاطر" أن النادي المصري أعلن تكفله بكل مصاريف علاج لاعبه، أريستيد بانسيه وسافر اللاعب للعلاج، وتم إرسال راتب اللاعب الشهري، وينتظر المصري فواتير العلاج لتسديد الأموال في حين لا يعلم مسئولي الفريق البورسعيدي سبب هجوم اللاعب على المصري.