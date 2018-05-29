5 فنانات شاركن جورج سيدهم احتفاله بعيد ميلاده.. تعرف عليهن (صورة)





احتفلت الفنانة دنيا سمير غانم، برفقة عدد من الفنانات بعيد ميلاد الفنان القدير جورج سيدهم، بعيد ميلاده الـ 79.









ونشرت دنيا، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة من كواليس الاحتفال بعيد ميلاد جورج سيدهم.