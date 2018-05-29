5 فنانات شاركن جورج سيدهم احتفاله بعيد ميلاده.. تعرف عليهن (صورة)
الثلاثاء 29/مايو/2018 - 08:26 ص
الفجر الفني
احتفلت الفنانة دنيا سمير غانم، برفقة عدد من الفنانات بعيد ميلاد الفنان القدير جورج سيدهم، بعيد ميلاده الـ 79.
ونشرت دنيا، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة من كواليس الاحتفال بعيد ميلاد جورج سيدهم.
وعلقت دنيا سمير غانم، على الصورة قائلة:" كل سنة وحضرتك طيب يا أحلي أونكل جورج في الدنيا وربنا يخليك لينا ويديلك الصحة".
وكان من بين النجمات اللائي ظهرن في الصورة الفنانة القديرة نادية لطفي والقديرة لبنى عبد العزيز، إضافة إلى دلال عبد العزيز وإلهام شاهين.
يذكر أن جورج سيدهم غاب عن الفن والإعلام لسنوات نظرًا لظروف مرضه التي استدعت إقامته في المستشفى لتلقي العلاج.
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