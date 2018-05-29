عروض كورال وإنشاد ديني بليالي رمضان بثقافة أسوان (صور)

تواصل ليالى رمضان الثقافية والفنية لفرع ثقافة أسوان برئاسة محمد إدريس تقديم انشطتها خلال شهر رمضان المبارك ففي قصر ثقافة أسوان أقيمت محاضرة "الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطني" حاضرها نجيب نصيف أعقبها أمسية شعرية شارك فيها الشعراء عباس حمزة و محمد الليثى ومحمود صديق، كما قدمت فرقة كورال أطفال قصر ثقافة أسوان بقيادة رشا على عرضًا متميزًا قدمت خلاله مجموعة من الأغاني "سبحة رمضان، رمضان جانا، سبحانه الواحد الأحد ،صلينا الفجر فين"، كما قدم عرض لفرقة الإنشاد الدينى بقيادة يحيى عبد العظيم.





وبقصر ثقافة العقاد أقيم برنامج "رمضان يجمعنا" تضمن البرنامج محاضرة "ثقافة الحوار والاختلاف فى الفكر الاسلامي" حاضرها الأستاذ احمد محمد طه، تلاها عرض مسرح عرائس ومسكات، الى جانب ورشة فنية "عمل مجسم أشهر مساجد أسوان" تدريب علاء ناجى و ليلى موسى، ومسابقة أدبية للطفل ومسابقة فورية، عرض لفرقة كورال العقاد.

وببيت ثقافة كلابشة، أقيمت محاضرة "حرية التعبير واحترام المعتقدات الدينية" حاضرها دسوقى حسن على فقير، وبمكتبة كلح الجبل اقيمت محاضرة "مكانة المراة في الإسلام" للشيخ محروس عبد القادر محروس .





وبدار المناسبات بوادى كركر أقيمت محاضرة "قراءات أدبية وفنية في إبداعات محلية" حاضرها حسنى عبد الحميد، أعقبها تقديم عرض لفرقة كركر للفنون الشعبية قدمت الفرقة مجموعة من التبلوهات والرقصات النوبية، وببيت ثقافة إدفو اقيمت محاضرة "التكافل الاجتماعى طريق للسلم الاجتماعى" حاضرها عادل عبد الحميد زيدان.