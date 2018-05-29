مدرب بلجيكا يكشف السبب الحقيقي وراء استبعاد ناينجولان

برر مدرب المنتخب البلجيكي، الإسباني روبرتو مارتينيز، مساء الإثنين، الاستبعاد المفاجئ للاعب روما، راجا ناينجولان، من قائمته لمونديال روسيا.

وقال المدرب الإسباني في مقابلة مع شركة الاتصالات البلجيكية (بروكسيموس): "عمل المدرب يتمثل في استدعاء اللاعبين الأفضل استعداداً للمنافسة مع الفريق الوطني حتى لو كان ذلك يؤدي لاتخاذ قرارات مثيرة للجدل، لا نختار أسماء، بل لاعبين رفيعي المستوى للمنتخب، مع العلم بأن قرارات بعينها ستكون غير شعبية، إنه عمل مدرب المنتخب".

وأثار قرار مارتينيز باستبعاد لاعب وسط روما من المشاركة في المونديال، دون أن يستدعيه حتى لقائمة اللاعبين الـ28 الذين سيجري تقليصهم إلى 23 فقط، موجة من الاحتجاجات بين مشجعي "الشياطين الحمر"، واقترح بعضهم التزام الصمت 10 دقائق في المباريات الودية المقررة استعداداً لكأس العالم كإشارة احتجاج على قرار المدرب.

وصرح مارتينيز: "سيكون من السهل جداً بالنسبة للجهاز الفني وبالنسية لي إعلان الأسماء الـ23 المنتظرة، ثم عدم اللعب في المونديال كما كان يروق لنا، يجب اتخاذ قرارات صعبة لأننا نضطر للحكم على أداء اللاعبين في المنتخب فحسب".

وأضاف: "بعض اللاعبين يستحقون خوض المونديال، ولن يتمكنوا من ذلك لأن العدد محدود".