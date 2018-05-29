عاجل.. بيان رقم 23 من القوات المسلحة بشأن "سيناء 2018" (فيديو)

أصدرت القوات المسلحة منذ قليل، البيان رقم 23 حول العملية سيناء 2018، وقد أسفرت العمليات عن التالي:

1.قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير عربتين محملتين بكميات من الأسلحة والذخائر بعد توافر معلومات استخباراتية تفيد محاولة اختراقها للحدود الإستراتيجية الغربية.





2.القضاء على (8) أفراد تكفيريين خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات أثناء عمليات التمشيط والمداهمة وضبط عدد من الأسلحة والذخائر بوسط وشمال سيناء.





3.ضبط كميات من الذخائر والملابس العسكرية والمبالغ المالية وأجهزة اتصال لاسلكية وجهاز لاب توب وكاميرا تصوير وجراكن تحتوي على مواد متفجرة بوسط سيناء.





4.ضبط وتدمير (20) عربة أنواع و(79) دراجة نارية دون لوحات معدنية.





5.اكتشاف وتفكيك وتفجير (15) عبوة ناسفة تم زراعتها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف قواتنا بمناطق العمليات.





6.تدمير (80) وكرا عثر بداخلهم على عدد من العبوات الناسفة والذخائر ومواد الإعاشة وبعض الكتب التي تدعو إلى الفكر التكفيري.



