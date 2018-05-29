أمير طعيمة.. شاعر أجيال الإمبراطور والكينج والفرعون المصري (فيديو)

تأخذك كلماته إلى حيث يريد، فتعبر بخيالك حدود المكان، لتصبح في واقع أجمل، تراه متجسدًا على الشاشة في شهر رمضان، فهو يطوع حروفه لتصنع كلمات تتحول إلى أغنيات تؤثر في الناس، فهي تدل على "الخير" وتفعله، وتدفع إلى التمسك بالأمل، وتذهب إلى "ذكريات" لا تنسى، كل هذا بتوقيع شاعر الأجيال أمير طعيمة.





لم يكن الظهور الأول له ضمن إعلانات شهر رمضان، لكنه كان الأبرز بكلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى وصوت شيرين عبد الوهاب، ليتحول إعلان مستشفى 500500 لعلاج الأورام، للوحة فنية أظهرت عمق شخصية الإمبراطور أحمد زكي، واسترجعت ذكريات أفلامه ومقتنياته من لبس وأدوات الشخصيات التي جسدها في السينما.





شارك في الإعلان، الذي حقق نجاحًا ساحقًا وسط إعلانات الشهر الفضيل، النجوم يسرا، شيرين رضا، أحمد حلمي، منى زكي، عمرو سعد، هند صبري، جميل راتب، محمد لطفي، وفاء سالم، ونجله هيثم أحمد زكي، لإطلاق حملة تبرعات من أجل تخصيص جناح باسم أحمد زكي في المستشفى، لعلاج مرضى السرطان، الذي قتله في عام 2005.





"تقدر تطير من غير جناحات.. وإياك تقول ما خلاص الوقت فات"، كلمات بعثت الأمل في نفوس الشباب، في أغنية "أنت تقدر"، ضمن إعلان "بنك مصر"، غناء محمود العسيلي ومحمد عدوية، ألحان محمود العسيلي وتوزيع علي فتح الله، والتي تضمنت دعوة لمحاربة أعداء النجاح، والتمسك بالطموح والعزيمة الصادقة لفعل المستحيل، دون النظر لمحاولات "التوقيف".





حقق الإعلان نسب مشاهدة تخطت 9 ملايين مشاهدة، وتداول النشطاء كلمات أغنيته التي كتبها الشاعر أمير طعيمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مقطع: "هيحاولوا ييئسوك ويحبطوك ويكسروك"، في إشارة لتعمد سيرجيو راموس لاعب فريق ريال مدريد، إصابة محمد صلاح نجم المنتخب وفريق ليفربول الإنجليزي، باعتباره نوعًمن المنافسة الغير شريفة.





بعد تخطي إنجازاته حدود الوطن، ليصبح نموذج نجاح يحتذى به حول العالم، تصدر محمد صلاح، حملة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بعنوان "أنت أقوى من المخدرات"، في محاولة لإثبات أن النجاح يأتي من اختيار الطريق الصحيح، والبعد عن المخدرات وأصدقاء السوء، باستغلال تأثر الشباب بما حققه "الفرعون المصري" في مجال كرة القدم.





"حدد بإيديك الاتجاه، ادمن هدفك وطموحك خليك وراه"، كلمات الشاعر أمير طعيمة، التي تغنى بها النجم محمد حماقي، من ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، ولاقى الإعلان نجاحًا كبيرًا بعد عرضه، وحقق نسب مشاهدة وصلت إلى 3 ملايين ونصف مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، واستمر عرضه عبر القنوات الفضائية ضمن إعلانات شهر رمضان الجاري.





تحت شعار "البيت الكبير"، تعاونت النجمة أنغام، مع الشاعر أمير طعيمة، والملحن وليد سعد، والموزع أحمد إبراهيم، في إعلان بيت الزكاة المصري لرمضان 2018، ضمن مبادرة لرسم البسمة على وجوه الفقراء من الشعب المصري، وظهر في الإعلان: أمير طعيمة، عمرو سعد، رجاء الجداوي، حازم إمام، شريف منير، صابرين، والإعلامي رامي رضوان.





شارك "طعيمة" وأنغام، المخرج هشام جمال، في إعلان "بيت الزكاة" العام الماضي، وتعاون مع شركة "روزناما ريكوردز" في أغنيتي إعلان مؤسسة مجدي يعقوب في شهر رمضان، بعنوان "ارسم قلب" عام 2016، وأغنية "لما القلب يدق" عام 2017، وأغنية النادي الأهلي المصري ، بعنوان "نادي المبادئ".





"لو بطلنا نحلم نموت"، أغنية عرفها جمهور الكينج محمد منير، وحققت نجاحًا كبيرًا في فترة التسعينات، لتعود ذكراها إلى مسامعنا، بصوت منير وكلمات أمير طعيمة، في أغنية بعنوان "متبطلش أبداً طموح"، ضمن إعلان "بنك القاهرة"، الذي تضمن استعراض نماذج ناجحة ومؤثرة في المجتمع، في دعوة لتحدي الظروف والعقبات من أجل تحقيق النجاح.





وظهر في الإعلان، إبراهيم حمدتو بطل الأولمبياد البارالمبية، شيماء أبو الخير الحاصلة على جائزة أفضل تصميم قطعة أثاث في العالم، ياسين عبد الغفار صاحب شركة ألواح شمسية، لقاء الخولي أول فتاة "ميكانيكي" في صعيد مصر، أماني خليل الحاصلة على المركز الرابع لأكبر ماراثون في العالم، وشريف عثمان بطل العالم في رفع الأثقال.





إيمانًا بالدور الهام للمرأة في المجتمع، وعرفانًا بفضل الأم على أولادها، جاءت كلمات الشاعر أمير طعيمة، "يا بهية انتي أغلي الناس عليا.. انتي أجمل حاجة فيا.. يا بهية اللى يدي في يوم يلاقي.. واللي لسة في عمري باقي، لو هعيشه هعيشه ليكي زي ما انتي عيشتي ليا"، ضمن إعلان مستشفى "بهية" للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي للسيدات.





الأغنية لاقت نجاحًا كبيرًا خلال أيام من عرض الإعلان، وحققت ما يقرب من مليون مشاهدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، وشارك في غنائها وتلحينها وليد سعد، بعد تعاونه مع "طعيمة" في إعلان "بيت الزكاة"، وهي المرة الأولى التي تشهد غنائه إعلان رمضاني، وهي من توزيع طارق عبدالجابر.







