خالد جلال يرفض رحيل معروف يوسف

كشف الإعلامي إسلام الشاطر، أن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك خالد جلال رفض، رحيل لاعب الوسط النيجيري معروف يوسف، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لحاجة الفريق الأبيض إلى جهوده.

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" خلال فقرة كشف المستور المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الاثنين، أن تألق اللاعب اللافت خلال الموسم المنقضي جعل خالد جلال يتمسك به وعدم التفريط فيه ورحيله عن الزمالك.

وتابع: " طلب خالد جلال من مجلس إدارة الزمالك رفض العروض التى تأتى للاعب خلال الفترة الحالية وسرعة الابقاء على اللاعب بالفريق وعدم التفريط فيه".