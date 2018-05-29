شاهد.. 15 صورة من ندوة "رمضان.. ومحبة الأوطان" بحضور مظهر شاهين وطارق الدسوقي





أقيم مساء أمس، على خشبة مسرح سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، ندوة بعنوان "رمضان.. " بحضور الشيخ مظهر شاهين والفنان طارق الدسوقي والأستاذ الدكتور طارق منصور وكيل كلية الآداب جامعة عين شمس والأنبا أرميا رئيس المركز الثقافي القبطي بالقاهرة وأدار الندوة الدكتورة ناهد عبد الحميد.



وبدأ برنامج الندوة، بتقديم فقرة فنية لفرقة "المولوية المصرية" بقيادة المنشد الديني الدكتور عامر التوني، حيث شدا بباقة من الابتهالات الصوفية، منها "متى يا حبيب القلب، ولما بدا لي" والتي نالت استحسان الحاضرين.



وفي كلمته تحدث الفنان طارق الدسوقي، عن بعض عاداته الرمضانية، كما لفت إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تهدد بشده هوية الوطن في نفوس الأـجيال الجديدة، مشددًا على ضرورة أن تقدم مادة فيلمية ودرامية تتناول في نفوس هذه الأجيال.



وتحدث كذلك الشيخ مظهر شاهين، عن شهر رمضان الكريم، موضحًا أنه شهر لاستثمار الأعمال الصالحة، وترك الأعمال التي لا تنفع الإنسان وتجعله يحصد الذنوب.



وتطرق "شاهين"، في الحديث إلى ضرورة محبة الوطن، مشيرًا إلى أنه فرض على كل إنسان، ولابد خلاله من زرع القيم ومحبة الأوطان في نفوس الأطفال والشباب.



