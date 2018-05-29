فودة يشهد أمسية ثقافية وإنشاد ديني بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان ويكرم أبطال القوات المسلحة





وقام المحافظ بإهداء درع المحافظة للعميد أ.ح أحمد شبانه قائد اللواء 313 بطور سيناء نائبا عن قائد الجيش الثالث الميداني تكريمًا لدور القوات المسلحة في نصر العاشر من رمضان.





كما قام بتكريم المجاهدين وأسرهم ومشايخ البدو تقديرًا لدورهم في انتصار العاشر من رمضان.





كما تفقد المحافظ معرض الفنون التشكيلية وأعمال المرأة البدويه المقام على هامش الإحتفالية.







