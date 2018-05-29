فودة يشهد أمسية ثقافية وإنشاد ديني بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان ويكرم أبطال القوات المسلحة
شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الأمسية الثقافيه وحفل الإنشاد الديني، الذي أقيم بقاعة مركز تمكين المرأة بطور سيناء بحضور اللواء طارق مجاهد، مدير الأمن، واللواء محمود عيسي، سكرتير عام المحافظة، واللواء نادر عشماوي، السكرتير العام المساعد، واللواء عبد الفتاح حلمي، المستشار الإعلامي، ولفيف من القيادات التنفيذيه بالمحافظة والنائب نور سلامة، والنائب عطيه موسي، نواب مجلس النواب، ولفيف من أهالي طور سيناء ومشايخ وعواقل البدو، حيث أحيا الحفل فريق الإنشاد الديني التابع لمديرية الثقافة بطور سيناء.
وقام المحافظ بإهداء درع المحافظة للعميد أ.ح أحمد شبانه قائد اللواء 313 بطور سيناء نائبا عن قائد الجيش الثالث الميداني تكريمًا لدور القوات المسلحة في نصر العاشر من رمضان.
كما قام بتكريم المجاهدين وأسرهم ومشايخ البدو تقديرًا لدورهم في انتصار العاشر من رمضان.
كما تفقد المحافظ معرض الفنون التشكيلية وأعمال المرأة البدويه المقام على هامش الإحتفالية.