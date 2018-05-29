ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

فلسطين تطلب من ميسي والأرجنتين عدم خوض مباراة أمام إسرائيل

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 06:46 ص
فلسطين تطلب من ميسي والأرجنتين عدم خوض مباراة أمام إسرائيل
ميسي
طباعة
وكالات
 

طالبت الحكومة الفلسطينية، الإثنين، المنتخب الأرجنتيني بالامتناع عن خوض المباراة الودية التي من المقرر أن تجمع بين المنتخب الأرجنتيني، ونظيره الإسرائيلي في القدس.

 

وحث رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اللواء جبريل الرجوب في بيان، الأرجنتين على الامتناع عن المشاركة في اللقاء المقرر في 9 يونيو المقبل في مدينة القدس.

 

وقال الرجوب: "الفلسطينيين يرفضون إقامة المباراة في القدس، متهماً إسرائيل بأنها تسيس الرياضة وتستغل اتحاد كرة القدم كأداة سياسية، من أجل تطبيع الضم غير القانوني للمدينة".

 

وأشار إلى أنه وجه رسائل احتجاج رسمية إلى الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، والاتحاد القاري لأمريكا اللاتينية، والاتحادين الدولي والأوروبي.

 

وقال الرجوب: "يجب تغيير مكان إقامة المباراة المذكورة، والالتزام بمبادئ فصل الرياضة عن السياسة، بما يخدم استقرار جميع الشعوب، خاصة مع نية إسرائيل اصطحاب منتخب الأرجنتين بجولة في البلدة القديمة شرق القدس، وهي أرض فلسطينية محتلة وفقاً للقانون الدولي".

 

وأضاف: "إقامة هذه المباراة في القدس ستكلف الأرجنتين حتماً سمعتها الرياضية والأخلاقية، وخسارة مشجعي فريقها من جميع دول العالم المحبة للعدل والسلام، ويجب التصدي لمحاولات إسرائيل تحويل أداة السلام إلى أداة سياسية لتبييض جرائم الاحتلال".

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما توقعات لمستوى منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المكسيك - أساسي
0
x
03:00
0
ويلز - أساسي
تونس - الأوليمبي
-
x
23:00
-
مصر - الأوليمبي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/29/2018 7:20:01 AM