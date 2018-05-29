جومانا ابنة لقاء سويدان لـ"الفجر الفني": المخرج منع والدتي من حضور تصوير مشهد الاغتصاب

أكدت جومانا فؤاد، ابنة الفنانة لقاء سويدان، أن المخرج طارق رفعت، منع والدتها من حضور تصوير مشهدي الاغتصاب والغسل في مسلسل "ضد مجهول" للفنانة غادة عبد الرزاق.





وأضافت جومانا، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنها تعلمت الكثير من النجمة غادة عبد الرازق، وكانت دائمًا بالنسبة إليها مصدر الاطمئنان في التصوير.





وأشارت إلي أنها لم تتخوف من مشهد الاغتصاب خلال حداث المسلسل بسبب وقوف الجميع بجانبها حتى يتم الانتهاء من تصوير هذا المشهد الصعب.



