إيما ستون تخطف الأضواء بعرض لويس فيتون للأزياء (صور)





استضافت العاصمة الفرنسية باريس عرض أزياء للعارض العالمي لويس فيتون، الذي عرض خلاله مجموعة من تصميماته لموسم الصيف.





وشهد الحفل حضور النجمة الكبيرة إيما ستون بإطلالة من تصميمات فيتون، جذبت لها أنظار جميع الحاضرين بالحفل الكبير.









ويعد هذا هو الظهور الثاني لإيما ستون، خلال العام عقب ظهورها بحفل الأوسكارز مطلع العام الجاري، حيث أصبح ظهورها نادرا خلال العامين الماضيين عقب حصدها للأوسكار.







