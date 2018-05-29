محمد نور: مصر تعاني من أزمة كبيرة فى مركز الدفاع

قال المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري محمد نور، إن سوء أداء المنتخب الوطني في المباريات الودية الأخيرة طبيعي، لأن هدفها تقييم مستوى اللاعبين واختيار الانسب في مونديال روسيا.

وأضاف "نور" خلال لقائه مع الإعلامي إسلام الشاطر فى برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الاثنين أن مصر تعاني من أزمة كبيرة في مركز الدفاع وكوبر يسعى لسد هذه الفجوة الكبيرة.

وتابع: " لا داعي للقلق على مستوى المنتخب الوطني في كأس العالم بروسيا "، مشيرا إلى أن اللاعب رمضان صبحي تأثر بشكل كبير من عدم مشاركته مع ستوك سيتي.