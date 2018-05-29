ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محمد نور: مصر تعاني من أزمة كبيرة فى مركز الدفاع

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 06:24 ص
محمد نور: مصر تعاني من أزمة كبيرة فى مركز الدفاع
محمد نور
طباعة
الفجر الرياضي
 

 

قال المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري محمد نور، إن سوء أداء المنتخب الوطني في المباريات الودية الأخيرة طبيعي، لأن هدفها تقييم مستوى اللاعبين واختيار الانسب في مونديال روسيا.

 

وأضاف "نور" خلال لقائه مع الإعلامي إسلام الشاطر فى برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الاثنين أن  مصر تعاني من أزمة كبيرة في مركز الدفاع وكوبر يسعى لسد هذه الفجوة  الكبيرة.

 

وتابع: " لا داعي للقلق على مستوى المنتخب الوطني في كأس العالم بروسيا "، مشيرا إلى أن اللاعب رمضان صبحي تأثر بشكل كبير من عدم مشاركته مع ستوك سيتي.

 

 

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما توقعات لمستوى منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المكسيك - أساسي
0
x
03:00
0
ويلز - أساسي
تونس - الأوليمبي
-
x
23:00
-
مصر - الأوليمبي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/29/2018 7:20:01 AM