تقارير: مالك تشيلسي يحصل على الجنسية الإسرائيلية

ذكرت صحيفة إسرائيلية أن مالك نادي تشيلسي، الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، الذي وجد نفسه دون تأشيرة لبريطانيا حصل على الجنسية الإسرائيلية أمس الإثنين، وسينتقل إلى تل أبيب حيث اشترى عقاراً هناك.

ويعد أبراموفيتش واحداً من أكبر أغنياء بريطانيا منذ أن اشترى النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز في 2003.

وانتهت تأشيرته البريطانية في الشهر الماضي وقالت مصادر إن تجديدها هذه المرة يستغرق وقتاً أكثر من المعتاد، ورفضت الحكومة البريطانية التعليق على المسألة.

وذكر موقع واي نت التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت أكبر الصحف الإسرائيلية مبيعاً، أن أبراموفيتش الذي يعتنق اليهودية وصل إلى تل أبيب أمس الإثنين، وحصل على وثائق تؤكد وضعه كمواطن إسرائيلي.

ورفضت المتحدثة باسم وزارة استيعاب المهاجرين الإسرائيلية التعليق على التقرير مرجعة ذلك إلى حقوق خصوصية الأفراد لكن متحدثة باسم إدارة السكان والهجرة أكدت حصول أبراموفيتش على الجنسية.

ورفض متحدث باسم أبراموفيتش التعليق أيضاً.

وتمنح إسرائيل الجنسية لأي يهودي يرغب في الانتقال إليها ويمكن إصدار جواز سفر للحاصل على الجنسية على الفور، ويمكن لحاملي جواز السفر الإسرائيلي دخول بريطانيا دون تأشيرة لفترات قصيرة لكن العمل هناك يستلزم الحصول على تأشيرة.

وتشهد العلاقات الروسية البريطانية توتراً منذ حادث تسميم العميل المزدوج الروسي السابق سيرجي سكريبال في بريطانيا في شهر مارس، واتهام لندن لموسكو بالضلوع فيه، ونفى الكرملين أي دور له في الحادث.

ويزور أبراموفيتش إسرائيل بشكل منتظم وذكرت الصحيفة أنه اشترى عقاراً كان فندقاً في السابق في حي قديم بتل أبيب قريب من شاطئ البحر المتوسط.