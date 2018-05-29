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"التموين": لا يوجد حذف عشوائي من البطاقات ولكنه مدروس

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 07:58 ص
التموين: لا يوجد حذف عشوائي من البطاقات ولكنه مدروس
الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، إنه لا يوجد حذف عشوائي في بطاقات التموين، ولكنه حذف مدروس وبالرقم القومي.

وأضاف "مدكور" في لقاء مع برنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، الاثنين، أنه تم بالفعل حذف بعض الأسماء بسبب المنظومة القديمة، حيث أنه عندما كان يتوفى شخص ما، كان في المنظومة القديمة يتم حذف شخص من الأسرة، حتى ولو كان على قيد الحياة، وعندما تم تطبيق المنظومة الجديدة تم حذف الأسماء الموجودة للمتوفين.

وتابع مستشار وزير التموين، أنه في هذه الحالة عليه الذهاب إلى مكتب التموين وتقديم طلب حذف شخص بالخطأ ليعود مرة أخرى.
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