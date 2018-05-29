عاجل.. "فيفا" تستبعد طاقم التحكيم السعودي من مونديال روسيا 2018

أكد الحكم الدولي المساعد، عبدالله الشلوي، تلقيه رسالة إلكترونية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تفيد باستبعاده وكذلك زميله محمد العبكري من قائمة الحكام المكلفين بإدارة مباريات في نهائيات كأس العالم المقبلة في روسيا.

وجاء القرار على خلفية الأزمة التي أثيرت مؤخراً، واتهم خلالها حكم الساحة فهد المرداسي بمحاولة التلاعب في نتيجة مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، التي جمعت بين الفيصلي والاتحاد وحسمها الأخير بالفوز 1-3.

وأكد الشلوي أنه تقدم بالاستقالة فور تلقيه قرار "فيفا"، وأعلن اعتزاله بشكل رسمي في رسالة لمارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

ووصف الشلوي القرار بـ"الكابوس" مؤكداً أنه لا يصدق الأحداث التي مر بها طاقم التحكيم خلال الآونة الأخيرة، وأضاف "انتهى حلمي بعد 16 عاماً".

يذكر أن كأس العالم ينطلق في 14 يونيو المقبل، بمباراة الافتتاح التي تجمع بين منتخب السعودية ونظيره الروسي بالعاصمة موسكو.