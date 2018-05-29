المحكمة العليا الكرواتية تمنع تسليم تونس مواطنا بوسنيا يشتبه في تورطه في اغتيال محمد الزواري

منعت المحكمة العليا الكرواتية، الاثنين 28 ماي 2018، تسليم تونس مواطنا بوسنيا يشتبه في تورطه في اغتيال محمد الزواري.

وذكر الاعلام الكرواتي ان المشتبه به البوسني آلن كامدزيتشف (46 عاما) اوقف في مارس في كرواتيا بموجب مذكرة توقيف دولية.

وشارك كامدزيتشف في حرب البوسنة ابان التسعينات في صفوف القوات الخاصة واصبح جنديا محترفا بعد النزاع بحسب الاعلام.

وفي مطلع ماي، اعتبر القضاء الكرواتي في البداية ان “الشروط القانونية لتسليم أ.س المقيم في ساراييفو ليحاكم امام محكمة تونسية متوافرة” بحسب بيان. ويعود القرار النهائي الى وزير العدل الكرواتي.

قتل الزواري (49 عاما) بحوالى 20 رصاصة داخل سيارته في 15 ديسمبر 2016 في صفاقس، ثاني اكبر المدن التونسية. وقالت المحكمة في اعلان “ان المحكمة العليا قبلت استئناف المتهم ورفضت طلب التسليم الذي اصدرته جمهورية تونس”.

وكانت حركة حماس التي قالت ان الزواري شخصية مهمة متخصصة في تطوير طائرات من دون طيار، اتهمت اسرائيل باغتياله. ولم تعلق اسرائيل على هذه الاتهامات.



