انطلاق فاعليات دورة النقاد الرياضيين الرمضانية.. "والفجر" يسحق الشواكيش بثمانية نظيفة

أقيمت مساء الإثنين فعاليات اليوم الأول من الدورة الرمضانية لرابطة النقاد الرياضيين، بملاعب ستاد القاهرة الدولي.

وبدأت أحداث اليوم الأول بالوقوف دقيقة حدادًا على روح الزميلين عادل السيد، وخالد العشري قبل انطلاق المباريات.

وأسفرت مباريات اليوم عن تغلب الفجر وصيف النسخة السابقة على الشواكيش بثمانية أهداف نظيفة في المجموعة الأولى، سجلها كل من عمرو حسن "هدفين"، وأحمد شديد "هدفين" وعلاء أبو الحاج "هدفين"، وأسامة عواد، ومحمود الشيخ.

وفي المجموعة نفسها، فاز الأهرام المسائي على فريق الأصدقاء 5 – 3، وسجل للأهرام المسائي هشام شاهين "هدفين"، وعبدالمنعم فهمي، وأحمد الضبع، وحسام نور الدين، فيما سجل للاصدقاء عمر عبدالحفيظ "هدفين، وأحمد جلال، ليتصدر الفجر المجموعة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن الأهرام المسائي.

أما المجموعة الثانية فشهدت تفوق المصري اليوم على المستقبل 6 - 1، وسجل الأهداف هشام أبو حديد "هدفين"، ونادر عبدالباقي، وإسلام صادق، وهاني عبد الصبور، ويحيى الصباغ، فيما سجل أحمد الشامي هدف المستقبل الوحيد بمهارة خاصة.

كما فاز فريق نجيب المستكاوي على الأخبار المسائي بهدف وحيد لعاطف عبدالواحد، ليتصدر المصري اليوم المجموعة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن نجيب المستكاوي.

فيما حسمت المجموعة الثالثة أمرها تمامًا بعد انسحاب فريقي الأخبار، وخالد العشري، ليلتقي فريقا علاء إسماعيل حامل اللقب والشروق في مباراة مثيرة انتهت بفوز علاء إسماعيل 4 – 2، وسجل للفائز أسامة حافظ "هدفين"، وعبدالحميد جلال "ميدو"، ومحمد إبراهيم، فيما سجل محمد الديك هدفي الشروق، ليتأهل الفريقان إلى دور الثمانية كأول وثاني المجموعة.

وفي المجموعة الرابعة أقيم لقاء وحيد، انتهى بفوز اليوم السابع على الدستور 4 - 1، سجل للفائز وليد ماهر "هدفين"، ومحمد مراد، ومحمد عراقي، وسجل سعيد علي هدف الدستور الوحيد، ليتصدر اليوم السابع المجموعة منفردًا برصيد 3 نقاط، بعد انسحاب فريق النسور، وإلغاء لقائه مع البوابة نيوز "أحمد عبدالحليم".