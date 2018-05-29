عدنان الشواشي في افتتاح تظاهرة “ليالي النجمة الزهراء”

بمناسبة شهر رمضان ينظم مركز الموسيقى العربية والمتوسطية، للموسم الثاني على التوالي، “ليالي النجمة الزهراء” وذلك من 30 ماي إلى 3 جوان 2018 بمشاركة ثلة من الفنانين الموسيقيين التونسيين سيؤثثون، رفقة الفرقة الوطنية للموسيقى، خمس سهرات طربية بفضاء قصر النجمة الزهراء بسيدي بوسعيد.

وتنطلق كل العروض المبرمجة على الساعة العاشرة والنصف ليلا ويكون الافتتاح مع الفنان عدنان الشواشي بمجموعة من الأغاني التونسية، تليه في اليوم الموالي سهرة مع الفنانة أسماء بن أحمد.

ويكون الموعد في سهرة 1 جوان مع الفنانة محرزية الطويل، قبل أن يلاقي الجمهور مساء 2 جوان الفنانين الشابين وديع الجنحاني وراقية ناصر في سهرة طربية مشتركة.

ويسدل الستار على “ليالي النجمة الزهراء” بسهرة في يؤمنها الفنان الموسيقي محمد علي كمون بعرض “النوبة المعطرة” ويشهد العرض مشاركة الفنان سفيان الزايدي.



