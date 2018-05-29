منطقة المنوفية تستحدث لجنة للتسويق

قرر مجلس إدارة منطقة المنوفية لكرة القدم برئاسة أحمد طه أبو طالب، إستحداث لجنة للتسويق لدراسة المشاكل والعقبات التي تواجه فرع المنوفية والأندية التابعة له.

وكشف محمد صريح مدير اللجنة لـ"الفجر الرياضي" أنة يتم التفاوض مع بعض الشركات الخاصة والمنظمات والمؤسسات الربحية لرعاية المسابقات والأندية.

وأوضح أن هدف اللجنة ووضع خطة تسويقية لمنظومة كرة القدم بالمحافظة من خلال توفير رعاة للبطولات الرسمية الحالية واقتراح عمل بعض البطولات الجديدة مثل دورى لبراعم المنوفية.

وأشار إلى أن من أهداف اللجنة أيضاً دراسة الوضع المادي للفرع مع العمل على توفير الموارد المطلوبة لتطوير أعمال وآليات الفرع، وجاري حاليا إختيار أعضاء اللجنة التسويقية وطرح الخطة التسويقية للموسم القادم على مجلس إدارة الفرع .

واختتم تصريحاته بأنه يأمل الوصول بمكانة عالية للمنطقة، وكشف أن هناك لجنة إعلامية بجانب الناحية التسويقية، من خلال صفحة الفرع بموقع التواصل الإجتماع "فرع المنوفية لكرة القدم" تهدف إلى متابعة أخبار المنطقة، وأندية المنوفية بجميع الأقسام.