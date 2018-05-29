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تونس: مؤسسة رامبورغ تنظم النسخة الثانية لجائزة الفن والثقافة

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 05:58 ص
تونس: مؤسسة رامبورغ تنظم النسخة الثانية لجائزة الفن والثقافة
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محمد وليد الجموسي
 
تُنظّم مؤسسة رامبورغ النسخة الثانية لجائزة الفن والثقافة، والتّي تهدف إلى مكافأة الابداع والابتكار والتشجيع عليهما وذلك في المجالات الخمسة التالية:
– الفنون التشكيلية والبصرية: الرسم، اللوحات الفنية والصور الفوتوغرافية وأشرطة الفيديو والفن المعاصر
– الكتابة: السينمائية والأدبية والمسرحية
– العروض الحية: الرقص والسيرك وفن الشارع والمسرح
– الصناعة الثقافية والرقمية: التحرير والموسيقى والرسوم المتحركة وألعاب الفيديو والموضة والتصميم
– الصناعات التقليدية
وستمنح لجنة التحكيم كل مشروع في المجالات الخمسة ما قيمته 000 20 دينار حتى يتمكن الحائز على الجائزة من البداية في تنفيذ الفكرة أو المشروع الفائز ومواصلته وتطويره.
وسيكون حفل توزيع الجوائز يوم الاحد 3 جوان بفضاء بيت الحكمة.
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