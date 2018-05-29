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نادي زرياب للغناء العربي يواصل استعداداته لعرض “زخارف تونسية” بالمنستير

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 05:58 ص
نادي زرياب للغناء العربي يواصل استعداداته لعرض “زخارف تونسية” بالمنستير
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محمد وليد الجموسي
 
يواصل نادي زرياب للغناء العربي بالمركب الثقافي بالمنستير تحضيراته لوضع اللمسات الأخيرة لعرض “زخارف تونسية” الذي سيقدم في سهرة 29 ماي الجاري ضمن مهرجان المدينة بالمنستير وفق ما أفاد البشير مزالي عازف الكمان ومنشط نادي زرياب للغناء العربي الذي تأسس منذ خمس سنوات بالمركب الثقافي.
وبين في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن الاشتغال على هذا العرض انطلق منذ سنة ونصف، وتم اختيار “زخارف تونسية” عنوانا للعرض لأنّه يشتمل على أغان من المالوف التونسي واختيارات غنائية أخرى ويتميز بتناسق فقراته.
ولأوّل مرّة سيعتمد نادي زرياب في هذا العرض على مراوحة بين الشعر والغناء مع الشاعرة يُسري سويد، كما سيكتشف الجمهور على امتداد ساعة ونصف، عددا من الأصوات النسائية.
وأوضح المصدر ذاته، في هذا السياق أن العرض ستقدمه مجموعة نسائية تتكون من 17 عضوة من المنخرطات في نادي زرياب للغناء العربي بالمركب الثقافي بالمنستير غير دارسات للموسيقي إلاّ أنّهن جميعا يتمتعن بقدرات صوتية وآداء موسيقي جيد حسب البشير مزالي.
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