وفاء عامر تكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة لفظها الخارج ضد "درة".. وتؤكد: "أخلاقي ما تسمحليش"
الثلاثاء 29/مايو/2018 - 05:59 ص
أعربت الفنانة وفاء عامر، عن استيائها الشديد من الأخبار التي تم نشرها مؤخرًا في إحدى المواقع الإلكترونية حول حدوث خلاف بينها وبين درة قامت على إثره بالتفوه بلفظ خارج.
وأضافت وفاء، خلال تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قائلة: "عمري ما اتربيت إنى أغلط في حد مهما حصل وأخلاقي ما تسمحليش بأي لفظ خارج وبركز في شغلي أكثر من أي حاجة".
مسلسل "نسر الصعيد" من بطولة محمد رمضان وسيد رجب، عائشة بن أحمد، دينا، عايدة رياض، وفاء عامر، محمد عز، يوسف عثمان، مؤمن نور، هاجر أحمد، محمد حاتم، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج ياسر سامى وأنتاج جمال العدل.
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