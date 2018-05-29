وفاء عامر تكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة لفظها الخارج ضد "درة".. وتؤكد: "أخلاقي ما تسمحليش"





أعربت الفنانة وفاء عامر، عن استيائها الشديد من الأخبار التي تم نشرها مؤخرًا في إحدى المواقع الإلكترونية حول حدوث خلاف بينها وبين درة قامت على إثره بالتفوه بلفظ خارج.





وأضافت وفاء، خلال تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قائلة: "عمري ما اتربيت إنى أغلط في حد مهما حصل وأخلاقي ما تسمحليش بأي لفظ خارج وبركز في شغلي أكثر من أي حاجة".



