معز الجودي: الإقتصاد التونسي في حاجة ماسّة إلى الإستقرار السياسي

قال الخبير الإقتصادي معز الجودي في تصريح صحفي، إنّ الإستثمار الذّي يُعدّ المُحرّك الأساسي للإقتصاد التونسي، في حاجة ماسّة اليوم إلى حالة من الإستقرار السياسي.

وأضاف الجودي أنّ المنظومة الإقتصادية والمالية العمومية في حاجة إلى جملة من الإصلاحات الضرورية والعاجلة على غرار إصلاح الجباية وإصلاح منظومة الدعم وإصلاح المؤسسات العمومية، مشيرا إلى أنّه لا يمكن لهذه الإصلاحات أن تبقى رهينة إنتهاء التجاذبات السياسية وقال : “لا يمكن أن تبقى هذه الإصلاحات تتقاذفها الأمواج”.

كما تابع الجودي أنّ الوضع الراهن من شأنه أن يؤثر سلبا على الإقتصاد التونسي خاصة وأنّه في حاجة ماسة إلى برنامج انقاذ يعتمد على رؤية واستراتجية واضحة ويرتكز على جملة من القرارات العملية تكون الحكومة هي المؤهلة لتنفيذها، مشدّدا على أنّ الخلافات الحزبية وغياب رؤية واضحة لا يمكن أن يكون في صالح الإقتصاد التونسي.

وفيما يتعلّق بتغيير الحكومة من عدمه أكّد الخبير الإقتصادي على أنّه مع خيار اجراء التغييرات اللازمة على تركيبة الحكومة الحالية ومواصلتها لعملها على أنّ تقوم بإعداد برنامج عمل واضح.

وأضاف معزذ الجودي بأنّه من الضروري أنّ يُقرّر رئيس الحكومة يوسف الشاهد مصير حكومته، ويُعيّن الكفاءات القادرة على تسيير شؤون البلاد من خلال تطبيق برنامج عمل واضح ليس من الضروري أن يكون مستوحى من بنود “وثيقة قرطاج 2”.

كما أشار الجودي إلى أنّ حكومة يوسف الشاهد على علم بالأوضاع العامة للبلاد، وأنّ المضي نحو تغيير جذري في تركيبة الحكومة الحالية سيساهم في تضييع الوقت فقط.