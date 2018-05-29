صدور حكم استعجالي يقضي بإيقاف بث برنامج الكاميرا الخفية “شالوم”

أكد سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تصريح لتونس الرقمية أنّ الدائرة المدنية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، أصدرت الإثنين، حكما استعجاليا لإيقاف بث برنامج الكاميرا الخفية “شالوم” الذي تبثه قناة تونسنا.

وبينّ السليتي أنّ المحكمة أذنت بتنفيذ قرارها على مسودة، بما يعني التنفيذ فورا، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها حزب التيار الشعبي.

وكان التيار الشعبي قد أكّد في في شكايته أنّ البرنامج يتضمن تطبيعا مع الكيان الصهيوني مستندا في ذلك إلى فقه القضاء بوجود أحكام سابقة من محاكم تونسية رفضت التطبيع مع الكيان المحتل.



