بحث سبل دعم علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين تونس والمانيا

استعرض وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي لدى لقائه الاثنين بمقر الوزارة مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بتونس أندرياس راينيكه، سبل دعم علاقات التعاون والشراكة الإستراتيجية بين تونس وألمانيا على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الاستحقاقات الثنائية القادمة.

ونوه وزير الخارجية خلال اللقاء بالطابع المتميز للعلاقات التونسية الألمانية وبمستوى التعاون القائم بين الطرفين مؤكدا حرص تونس على دعم علاقات الشراكة مع أصدقائها

وشركائها الاقتصاديين التقليديين ومنهم ألمانيافي إطار مساعيها وجهودها الرامية إلى إنجاح الانتقال الاقتصادي ومجابهة مختلف التحديات الراهنة.

من جهته أكد أندرياس رينيك وفق بلاغ لوزارة الخارجية استعداد ألمانيا لمواصلة مرافقة المسار الانتقالي في تونس وخاصة في المجال الاقتصادي، على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطارالاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع، بما يمكنها من رفع التحديات الماثلة خاصة في المجالين الاقتصادي والتنموي



