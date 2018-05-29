"مكافحة الإدمان": مخدر الأستروكس والفودو يؤدي للعجز الجنسي



وأضاف "عسكر" في لقاء مع برنامج "بيت الخير" المذاع على قناة المحور الفضائية، الاثنين، أنه تم إضافة 73 مادة كيميائية حتى الآن، تتسبب في إحداث ضلالات، وهلاوس، ويمكن التعدي على الآخرين.



وتابع: "هذه المخدرات مضاف لها منشطات، ولكن البعض يأخذ ترامادول ما يؤدي إلى عجز جنسي".

قال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان، إن مخدر الأستروكس، والفودو، من شجرة واحدة، ولكن تجار المخدرات يضعون عليه مواد كيميائية ويصبح "استروكس".