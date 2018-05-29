رئيس الجمهورية يشارك في الندوة الدولية حول ليبيا بباريس

يؤدّي رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بدعوة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، زيارة اليوم الثلاثاء إلى باريس للمشاركة في الندوة الدولية حول ليبيا التي تنظمها فرنسا بقصر الإيليزي تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة وبحضور رؤساء دول وحكومات وممثلي عشرين دولة من البلدان المعنية بالأزمة الليبية والمؤسسات الرئيسية في ليبيا وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي.

وتهدف الندوة إلى دعوة المسؤولين الليبيين والمجتمع الدولي للمشاركة في تنفيذ خريطة طريق سياسية شاملة للخروج من الأزمة الليبية.

ويُلقي رئيس الدولة بهذه المناسبة كلمة تتضمن مواقف تونس من الأزمة الليبية والجهود المتواصلة المبذولة لإيجاد تسوية سياسية شاملة في ليبيا، كما يلتقي عددا من قادة الدول الشقيقة والصديقة.



