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غازي الجريبي: نعمل على مراجعة عديد التشريعات لفائدة التونسيون بالخارج

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 05:48 ص
غازي الجريبي: نعمل على مراجعة عديد التشريعات لفائدة التونسيون بالخارج
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محمد وليد الجموسي
 
أفاد وزير العدل غازي الجريبي خلال جلسة إستماع بلجنة شؤون التونسيين بالخارج أن الوزارة تعمل على مراجعة مجموعة من الإجراءات التشريعية والإدارية تهدف لتفادي الإشكالات التي يتعرض إليها التونسيون المقيمون بالخارج جراء صدور أحكام غيابية في حقهم، مع إحداث لجنة صلب الوزارة تعمل على إيجاد حلول للإشكالات المتعلقة بترسيم حالات طلاق التونسيين المقيمين بالخارج.
كما بين الوزير انه سيتم خلال هذه الصائفة تسهيل إجراءات التصديق على وثائق الطلبة التونسيين بالخارج من خلال تجميع كل الوثائق لدى عدل إشهاد و الحد من الاجراءات القانونية.

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