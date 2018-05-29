ارتفاع في صادرات الغلال التونسية كمّا وقيمة

كشفت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ، ان صادرات الغلال شهدت، من غرة جانفي الى غاية 23 ماي 2018، ارتفاعا بنسبة 76،43 بالمائة من حيث الكم و65،76 بالمائة على مستوى القيمة.

وبلغت كميات الغلال المصدرة 5014،2 طن بقيمة تناهز 19528 مليون دينار (م د) مقابل 2842 طنا بقيمة 11781 م د، خلال نفس الفترة من الموسم الفارط.

وصدرت تونس هذا المؤسم كميات من الخوخ بقيمة 6636 م د والدلاع بما يعادل 2667،8 م د والمشمش بقيمة 2875،4 م د.

وأرجعت الوزارة هذ الارتفاع إلى اعتماد خطة نهوض التصدير باتجاه السوق الليبية ،التي تعتبر سوقا تقليديا وعرفت خلال السنوات الأخيرة تراجعا هاما في معاملاتها. وقد تطورت الكميات المصدرة باتجاه ليبيا بنسبة 131،7 بالمائة فيما ارتقت على مستوى القيمة بما قدره 317،3 بالمائة.

ونمت الصادرات نحو السوق الايطالية بشكل هام على مستوى الكميات بنسبة 275،5 وفي القيمة بما قدره 300 بالمائة