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مشادة بسبب الاعتداء على الأطباء في المستشفيات (فيديو)

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 07:45 ص
مشادة بسبب الاعتداء على الأطباء في المستشفيات (فيديو)
الدكتور خالد سمير
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نعيم يوسف
 
وقعت مشادة على الهواء مباشرة بين وائل نجم، المحامي، والدكتور خالد سمير عضو نقابة الأطباء، بسبب الاعتداء على الأطباء، حيث طالب المحامي "بمراعاة" الأشخاص الذين يذهبون مع المرضى في المستشفيات، لافتا إلى أنهم لا يجدون أحد يقدم لهم خدمة.

من جانبه رد الدكتور خالد سمير خلال لقائه مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، الاثنين، ويقدمه وائل الإبراشي، قائلا: "أمال اللي بيضربوا دول مين؟؟" ليرد عليه المحامي: "لا الضرب ده بعدين".

وشدد سمير على أن الاعتداء على الأطباء جريمة في القانون وعقوبتها تصل لعشرة سنوات، موضحا: "معلش احنا مش هنسكت بقى.. مينفعش حد يبرر هذه البلطجة".

المزيد عن: رنا خالد سمير المستشفيات العاشرة مساء الأطباء الإبراشي
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