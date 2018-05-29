فوز لبنان وفلسطين وداون تاون في دورة الهزيم الثانية للسلة

تواصل دورة نائل الهزيم الثانية الرمضانية لكرة السلة، منافساتها، والتي تقام على صالة فجحان هلال بنادي القادسية في الفترة من 25 الشهر الجاري حتى الأول من يونيو، بمشاركة 17 فريقا تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الثمانية والذي يقام بنظام خروج المغلوب، منافساتها.

وشهدت الدورة فوز فريق السعودية على ميساكى فلاور، 15/17، وفلسطين على المغرب 9/15.

وفي ثالث المباريات حقق فريق ايريا داون تاون على البحرين 11/21، وفاز فريق دكتور نائل الهزيم على أسد دسمان ، 15/16، و على الجزائر 17/21.

كما حقق فريق لبنان الفوز على تونس 5/13. وحصد جائزة مسابقة الرمية الثلاثية اللاعب مساعد راشد العتيبى.

وقال نائل الهزيم إن الأمور تسير بصورة جيدة، لاسيما على مستوى الحضور الجماهيري.

وتوقع الهزيم أن تمضي مباريات دور ربع النهائي بحماس كبير.

وهذا وتقام اليوم مباراة لكرة السلة بين ذوي الاحتياجات الخاصة على هامش منافسات البطولة.