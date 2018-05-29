أحمد سلامة: سارة أصبحت أكثر التزاما.. و"لأول مرة هنشتغل مع بعض فيلم"

أعرب الفنان أحمد سلامة، عن سعادته بردود الأفعال حول دوره في مسلسل "سلسال الدم" لافتًا إلى أن المسلسل حظي بقاعدة جماهيرية كبيرة حتى أثناء عرضه خلال موسم رمضان.





وعلى نحو آخر أكد سلامة، خلال تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن سارة، ابنته أصبحت أكثر التزاما وخبرة عن السنوات الماضية فهي تتعلم دائمًا وتكتسب خبرات.





وأشر إلى أنه يستعد لتقديم فيلم بمشاركتها حيث يجسد خلاله دور الأب وتجسد هي دور الابنة خلاله، رافضًا من جانبه الكشف عن تفاصيله سوى تأكيده أن قصة الفيلم مختلفة.







