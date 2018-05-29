طبيب بمستشفى سوهاج العام يروي تفاصيل الاعتداء عليهم: "كله هيموت النهاردة" (فيديو)



وأوضح "ميخائيل"، خلال لقائه مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، الاثنين، ويقدمه وائل الإبراشي، أن أحدى المريضات جاءت إلى المستشفى في حالة متأخرة، قام الأطباء بكل ما في وسعهم، ولكنها توفت، فقام ذويها بضرب جميع الأطباء في المستشفى.



وقال الطبيب المعتدى عليه، إن أحد ذوي المتوفية ضربه بـ"برطمان زجاجي" على وجهه، فأغمى عليه، ورغم ذلك استكمل هذا الشخص الضرب فيه، وعندما استفاق جاء زوج المتوفيه وضربه أيضا، موضحا أنهم قالوا لهم: "كله هيموت النهاردة".



ولفت إلى أنهم اضطروا للهروب من الشبابيك خوفا من أهالي المتوفيه، موضحا أن الحكم النهائي حصل فيه المعتدي على البراءة.





روى الدكتور مينا ميخائيل، طبيب بمستشفى سوهاج العام، تفاصيل الاعتداء علية وعلى أطباء أخرين في المستشفى.