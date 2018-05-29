نجم هاري بوتر يدخل القفص الذهبي ويتزوج صديقته (صور)





احتفل النجم الإنجليزي الشاب ماثيو لويس، بعقد قرانه على صديقته أنجيلا جونز بعد مرور 5 أعوام على ارتباطهما بشكل غير رسمي.





واحتفل النجم الشاب بزفافه بأحد ضواحي إنجلترا بحفل بسيط حضره أصدقائه المقربين وأفراد عائلته وعدد من أبطال فيلم هاري بوتر.





ويعد ماثيو لويس أحد نجوم سلسلة أفلام هاري بوتر، حيث جسد عبر السلسلة التي امتد لـ8 اجزاء، شخصية الساحر الشاب المحب للنباتات "نيفيل لونج بوتوم".



