نجم الإسماعيلي: التعاقد مع المدرب الجزائري مضوي أمر مميز

أثنى بهاء مجدي ظهير أيسر الإسماعيلي على خطوة مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، بالتعاقد مع الجزائري خير الدين مضوي، لتولى الإدارة الفنية الفريق في الموسم الجديد، مشيرا إلى أن بطولاته توضح مدى إجادته مع الفرق التى تولى تدريبها.

وأضاف فى تصريحاته: "كريم بامبو، من أكثر المقربين لى بالفريق ،علاقتى مميزة بكافة اللاعبين".

وعن علاقته بالمنتخب أجاب الظهير الأيسر للدراويش: "لم أتلق أي اتصالات من جانب المنتخب الوطني في الفترة الماضية، تقابلت على سبيل الصدفة مع أسامة نبيه مدرب المنتخب ، وأكد لي أن جهاز المنتخب يتابعني باستمرار".

وأكمل: "إدارة الإسماعيلي توفر مستحقات اللاعبين والإلتزامات المادية، فهى السبب الرئيسى فى استعادة الانتصارات التى تحققت مؤخرا والعودة لإفريقيا".

وأتم حديثه: "علاقتى بجماهير الإسماعيلى مميزة، وأتمنى عودة الجماهير للملاعب لكن بضوابط من أجل تجنب أية أعمال شغب".