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مي سليم تكتشف خيانة شقيقتها في "الرحلة"

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 05:11 ص
مي سليم تكتشف خيانة شقيقتها في الرحلة
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شيماء احمد
 


شهدت أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل "الرحلة"، إرسال أسامة "باسل خياط"، فيديو لسارة "مي سليم" والذي يحتوي على مقطع إباحي لشقيقتها جميلة مع باسم، وحين مواجهتهم بالأمر يعترف لها باسم أن جميلة، هي من خططت لتدميرها وهي صاحبة كل هذه الأفكار.


وعلى الجانب الآخر تقرر النيابة إخلاء سبيل رانيا "ريهام عبدالغفور" من سرايا النيابة، ولكنها تهاتف كارما "ثراء جبيل" قبلها لتخوفها أن يكون أسامة في انتظارها، ولذلك تتحدث كارما مع عمر ليتولى الأمر، حيث أخذها من أمام قسم الشرطة وقام بتوصيلها لمنزل كارما.


المسلسل من بطولة باسل خياط، ريهام عبدالغفور، حنان مطاوع، مي سليم، ثراء جبيل، ومن إخراج حسام علي.



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