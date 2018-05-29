طبيب الإسماعيلي: اكتمال صفوف الفريق قبل 10 يونيو المقبل

أعلن الدكتور مجدي الباز رئيس الجهاز الطبي للإسماعيلى، اكتمال صفوف الفريق قبل انطلاق فترة الإعداد المقرر لها 10 يونيو المقبل.

ويستهل الإسماعيلى مشواره في الموسم الجديد بملاقاة فريق الكويت الكويتي ضمن منافسات دور الإثنين والثلاثين بكأس العرب للأندية الأبطال.

وأستكمل حديثه: "إسلام عبدالنعيم كان يعانى من كدمة في السمانة واللاعب بات جاهزا للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة".