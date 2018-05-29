نائب: "الجهاز المركزي للمحاسبات فيه عدد كبير جدا من الإخوان والسلفيين"



وأضاف "شعبان" في تصريحات تلفزيونية، الاثنين، أن بعض هؤلاء كانوا يذهبون إلى رابعة، وتكتلوا عليه وقاموا بتزوير الانتخابات.



وطالب بإعادة الانتخابات الخاصة بالجهاز المركزي للمحاسبات، لأنهم يسيطرون على الأوراق ويتكتلون ضده.

قال خالد عبدالعزيز شعبان، عضو مجلس النواب، إنه سقط في الانتخابات العمالية لأن السلفيين والإخوان الموجودين في الجهاز المركزي للمحاسبات تكتلوا ضده، موضحا: "الجهاز المركزي للمحاسبات فيه عدد كبير جدا من الإخوان والسلفيين".