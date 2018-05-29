فهيم: صلاة التراويح وقراءة القرآن من أهم طقوسي في رمضان

لكل لاعب أو مدرب طقوسه وعاداته فى شهر رمضان المبارك، فالبعض يفضل البعد عن الكرة والتفرغ لأداء العبادات، ومنهم من يباشر حياته بشكل طبيعي ومنهم من يستغل الشهر الكريم لأداء مناسك العمرة.

وقال عمرو فهيم مدرب الإسماعيلى إن صلاة التراويح وقراءة القرآن من أهم طقوسه خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف: "كنت أحرص على التمسك بالصيام حال خوض المباريات فى الشهر الكريم، لذلك كان التوفيق دائما ما يصاحبني".

وعن أفضل مبارياته قال: "نجحنا فى الفوز على الترجى بعقر داره بثلاثة أهداف مقابل هدف بنصف نهائى دورى أبطال إفريقيا وتأهلنا للنهائى عام 2003 لكن التوفيق لم يكن حليفنا لحمل كأس البطولة".