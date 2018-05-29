محمد رشاد يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل كليبه المقبل.. ومي حلمي: "انتظروا مفاجأة"

أكد الفنان محمد رشاد، أنه يعكف حاليًا على تحضيرات ألبومه الجديد والذي تم تأخيره نظرًا لمشاكل إنتاجية، مشيرًا إلى أنه من المقرر طرحه خلال موسم الصيف المقبل.





وأضاف رشاد، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه يستعد لتصوير فيديو كليب يحمل اسم "دلع" لافتًا إلى أنه يضع حاليًا تصورات لقصة الكليب.





وصرحت خطيبته مي حلمي هي الأخرى لـ"الفجر الفني" بأن كليب "دلع" مفاجأة لجمهور محمد رشاد، ؤكدة أنها تتوقع للأغنية نجاحًا كبيرًا.



